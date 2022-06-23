اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، رسميًا الاتحاد السعودي للعبة ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محليًا للموسم الثالث على التوالي.

فيفا يعلن اعتماد الاتحاد السعودي رسميًا

وأشاد فيفا في خطاب رسمي تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالجهود اللافتة في تطوير تقنية الـVAR بالملاعب السعودية، معتبرًا أنه أحد أهم الاتحادات التي ساهمت في تطوير التقنية وتحقيق أهدافها في السنوات الماضية.

ووجه الاتحاد الدولي للعبة، الشكر إلى اتحاد الكرة على التعاون المستمر الذي أثمر عن تحقيق ارتقاء جديد بتقنية الـ VAR.

تدشين المركز الموحد لتقنية الـ VAR

وكان الاتحاد السعودي دشن في فبراير الماضي المركز الموحّد لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأصبح اتحاد الكرة السابع عالميًا بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري الذي يدشّن المركز الموحد لـ VAR، كما تم اعتماد استخدام التقنية رسميًا في دوري يلو بداية من الدور الثاني من الموسم الرياضي المُنتهي.

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديين المعتمدين دوليًا 51 حكمًا بينهم 23 حكم ساحة و28 حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

المسحل يشكر الحكام

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن شكره وتقديره لكافة العاملين بلجنة الحكام ودائرة التحكيم، معتبرًا تصنيف اتحاد الكرة السعودي كاتحاد خبير بتقنية الفيديو على الصعيد الدولي، أحد مخرجات العمل والتخطيط ضمن إطار استراتيجية كرة القدم السعودية.