أكد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو ألا يلتفت إلى الأرقام القياسية، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق الجديد الهولندي إيريك تين هاج يحتاج إلى الوقت.

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للجماهير

وقال كريستيانو رونالدو خلال تصريحاته لموقع نادي الرسمي، اليوم الجمعة: “ما أود أن أقوله لجماهير مانشستر يونايتد: أنتم مذهلون، لأنهم لم يتوقفوا عن دعم الفريق حتى في أوقات الخسارة”.

وأضاف: “الجماهير دائمًا في قلبي وهم الذين يجب أن يحترمهم الجميع لأنهم دائمًا في صفنا، على سبيل المثال، مباراتي الأولى، لم أشعر بأجوائها فقط داخل الملعب، لكن قبل ذلك بيوم واحد في الفندق”.

وواصل رونالدو تصريحاته قائلًا: “كنت متوترًا، وهذا أمر طبيعي، لكن الأمور سارت على ما يرام، بدأت المباراة، وسجلت هدفين وكان ذلك رائعًا جدًا”.

تحطيم الأرقام القياسية



وعن تحطيم الأرقام القياسية، علق كريستيانو رونالدو قائلًا: “الأرقام تأتي بطريقة طبيعية، لا ألتفت إليها أو أتابعها، لكن يمكن القول إن الأرقام القياسية هي التي تلاحقني، وهذا جيد”.

وتابع: “لا يزال دافعي هو الاستمرار في العمل الجاد، واستمرار شغفي تجاه اللعبة، وبالطبع يساعدني مانشستر يونايتد وزملائي في الفريق دائمًا، لذا يجب أن أقدر كل الأشخاص الذين يساعدونني”.

واستكمل كريستيانو رونالدو: “من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف لهذا الفريق، وعندما أحرز هاتريك يكون الأمر أكثر روعة، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو محاولة الفوز بالمباريات ومحاولة التتويج ببطولة أو ببعض الكؤوس”.

وأردف: “أثق أن مانشستر يونايتد سيعود للمكانة التي يستحقها، أحيانًا يستغرق الأمر وقتًا، لكنني ما زلت أؤمن بهذا الفريق”.

تين هاج يمتلك خبرة كبيرة

وتحدث عن مديره الفني الجديد تين هاج، قائلًا: “أعرف أنه أدى عملًا رائعًا مع أياكس وأنه مدرب يمتلك الخبرة، لكنه يحتاج الوقت والإمكانيات من أجل تحقيق التغيير الذي يسعى له”.

واختتم كريستيانو رونالدو تصريحاته قائلًا: “أتمنى له التوفيق وتحقيق النجاح بالطبع، فهذا يشكل نجاحًا لمانشستر ككل، نحن سعداء ومتحمسون، سواء لاعبي الفريق أو المشجعين أيضًا… علينا أن نثق في أننا سنحقق الألقاب في العام المقبل”.