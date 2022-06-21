نصحت إدارة الإرشاد الزراعي، بحفظ الأدوية البيطرية في غرف مبردة قدر الإمكان، ووضعه في أكياس بلاستيكية؛ لحمايته من الرطوبة قدر الإمكان.

غرفة مبردة:

وقالت: “خلال فصل الصيف ننصح بالاحتفاظ بالأدوية البيطرية في غرفة مبردة ما أمكن ذلك، أو بوضعه داخل الثلاجة، أو بوضعه داخل كيس بلاستيكي بالقرب من خزان المياه لحمايته من الرطوبة الزائدة”.

تحذير من ترك الأدوية بالسيارة:

ولا تقتصر الطريقة المذكورة على حفظ الأدوية البيطرية، ففي وقت سابق، حذرت هيئة الغذاء والدواء، من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل، في السيارة وتعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة مئوية، فإنها ستصل في السيارة بعد 20 دقيقة إلى 31 درجة مئوية، وبعد 40 دقيقة إلى 47 درجة مئوية؛ في حين تصل إلى 50 درجة مئوية داخل السيارة بعد مرور ساعة.

وبينت أن الحرارة المرتفعة تتسبب في فساد الأدوية ومستحضرات التجميل، محذرة من ضرر استخدامها بعد ذلك.