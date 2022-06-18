أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن القهوة تزيد التركيز وتخفف الآلام؛ لاحتوائها على الكافيين فهي مسكن قوي لآلام الظهر والصداع، موضحًا أن ذلك هو ما دفع الناس لتتناول القهوة.

وتابع النمر، خلال تصريحات إلى الإخبارية، أن إعطاء القهوة كتسويق تجاري مزايا طبية أنها تطيل العمر 20% وتمنع الجلطات فهذا غير صحيح. وحذر من تناول القهوة على معدة فارغة، لافتًا إلى أنها تزيد الحموضة والارتجاع ويمكن تناولها بعد الإفطار.

فوائد القهوة:

وحول الدراسات التي تشير إلى أن تناول القهوة بشكل يومي يمكن أن يقلل خطر الإصابة بعدد من الأمراض قال النمر: “في الحقيقة ليس هناك دليل محكم علمي يشير إلى أن القهوة لها مزايا طبية، وكثير من الدراسات الطبية التي تحفز على القهوة وتشير إلى وجود مزايا طبية لها تكون مدعومة من الشركات التي تسوق القهوة”.

عدد الأكواب المسموح بها:

وأضاف أن كوب القهوة الأمريكية يحتوي على 80 إلى 100 مللي جرام كافيين أما القهوة العربية تحتوي على 40 مللي كافيين، مشيرًا إلى أن الإنسان يمكن أن يتناول 3 أكواب قهوة أمريكية في اليوم أما العربية فمسموح له بتناول 8 أو 10 أكواب في اليوم.