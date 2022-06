وجه مذيع الـ CNN، دون ليمون، سؤالًا محرجًا لمتحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير، بشأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي تسبب في ظهور معالم الذهول على وجهها.

DON LEMON: "Does the president has the stamina, physically and mentally, do you think to continue on even after 2024?"

KARINE JEAN-PIERRE: "That is not a question that we should be even asking" pic.twitter.com/dUfQil9qKp

— RNC Research (@RNCResearch) June 14, 2022