وجه مذيع الـ CNN، دون ليمون، سؤالًا محرجًا لمتحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير، بشأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي تسبب في ظهور معالم الذهول على وجهها.

DON LEMON: "Does the president has the stamina, physically and mentally, do you think to continue on even after 2024?" KARINE JEAN-PIERRE: "That is not a question that we should be even asking" pic.twitter.com/dUfQil9qKp — RNC Research (@RNCResearch) June 14, 2022

ونهرت كارين جان بييبر مذيع الشبكة الأمريكية عندما سألها عما إذا كانت صحة الرئيس العقلية والنفسية والجسدية ملائمة لترشحه لولاية ثانية في انتخابات عام 2024.

وبحسب شبكة CNN، شعرت متحدثة البيت الأبيض بالذهول قائلة إنه ليس سؤالًا يجب طرحه، مضيفة: إنه رئيس الولايات المتحدة!

وتابعت جان بيير، 47 عامًا: تأثرت شخصيًا بطاقته وأخلاقياته في العمل، لا يمكنني حتى مواكبة تحركاته، لقد عدنا للتو من نيو مكسيكو، ومنها إلى كاليفورنيا، انظر إلى العمل الذي يقوم به، وانظر كيف يقدم نفسه للشعب الأمريكي.

تقرير نيويورك تايمز عن رفض الديمقراطيين لـ بايدن

وأشارت جان بيير إلى تقرير صحيفة نيويورك تايمز واصفة إياه بأنه خبيث وقاسٍ، علمًا بأنه كان يدور حول مقابلة مع 50 نائبًا ديمقراطيًا، وكلهم عبروا عن مخاوفهم بشأن ترشح بايدن لولاية ثانية، وقال الكثير منهم: لا يمكنه أن يكون رئيسًا لمدة ثانية.

ترشح جو بايدن لولاية ثانية

ورغم ما سبق، أصر الرئيس البالغ 79 عامًا على أنه ينوي الترشح مرة أخرى في عام 2024، وسيكون عمره حينئذٍ 82 عامًا في يوم التنصيب إذا فاز.

انخفاض معدلات قبول بايدن

ويأتي إصرار الرئيس الحالي على الترشح ثانية وسط معدلات قبول منخفضة من شعبه بسبب التضخم القياسي وعدم معالجة الصراع الروسي الأوكراني بشكل صحيح وسوق الأسهم المتداعية، وبلغت نسب تأييده حاليًا 39%.