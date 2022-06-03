أكدت المحامية رنا الدكنان أن تقنين وتقييد التعدد جائز شرعًا؛ لأنه من ضمن المصالح المرسلة.

المحامية رنا الدكنان: تقنين وتقييد التعدد جائز شرعاً لأنه من ضمن المصالح المرسلة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TlTvyT0WTv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2022

وتابعت الدكان، خلال حوارها إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لم تمر عليها قضية تركة إلا وكان الأبناء من أكثر من زوجة.

الزوجة الأولى:

ولفتت إلى أن الزوجة الأولى في غالب الحالات تعاني الهجر والقطيعة بعد أن يتزوج عليها زوجها، لافتة إلى أن التعدد شرعًا ينتقل من مرحلة “الإباحة” إلى “التحريم”.