أكد خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن النجوم متواجدة بالسماء ليلًا ونهارًا لكن حالة إضاءة الشمس القوية خلال النهار تجعلنا لا نشاهدها إلا حينما تتحرر من إضاءة الشمس، لتبدأ في الظهور مع سواد الليل وتسمى “الطالع”.

اليوم :

هبت رياح الصيف وتغير الجو

وأنا وليفي مايداني سمومه

ياشمس غيبي وأختفي من ورا نو

لاتشرقي ياشمس كوني رحومه

…..

(السموم يشتد هبها مع نوء الثريا وخلالها تكون الشمس لاسعة لاترحم)

pic.twitter.com/1oz2F6c5MK — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 9, 2022

مشاهدة الثريا:

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أننا خلال هذه الأيام سنبدأ في مشاهدة الثريا قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية الشرقية. ومشاهدتُها مع شروق الشمس دليل على دخولنا مربعانية “القيظ”.

ولفت إلى أن مشاهدتها مع شروق الشمس فوق الرؤوس دليل على جمرة القيظ. ومشاهدتها غربًا دليل على نهايتها، ومدة حياتها من المشرق إلى المغرب 4 أشهر تقريبًا.

رمزيات عند العرب:

وأوضح الزعاق أن للثريا رمزيات عدة عند العرب؛ مثل: “الجمال” فهي أحسن نجم في السماء، والثريا في الأرض “زينة النساء”، وكذلك تعبر عن “العزة”.