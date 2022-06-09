حرصت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت مادية، لتحقيق الفوز آخر جولتين.

مكافآت مالية لتحفيز اللاعبين

وأعلنت الإدارة الريداوية بشكل رسمي عن منح اللاعبين مكافآت مالية مجزية في حالة تجاوز عقبة الأهلي المقبلة، وأكدت تقارير أن المكافأة تصل إلى 60 ألف ريال لكل لاعب.

وتسعى إدارة نادي الرائد لتحفيز اللاعبين ماديًا ومعنويًا، أملًا في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز آخر جولتين، من أجل ضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يستعد لمواجهة الأهلي

ويحل الفريق الريداوي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء يوم السبت الموافق 18 يونيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الـ11.