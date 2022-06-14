نجح منتخب البحرين الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه اليوم على تركمانستان بهدف دون رد.

منتخب البحرين ضد تركمانستان

وبدأت مباراة منتخب البحرين ضد تركمانستان التي أُقيمت على ملعب “بوكيت جليل” في كوالالمبور بشكل سريع، وسط سيطرة للأحمر منذ البداية، ولكن سدد موفلامبيردي غوشانوف كرة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 5.

ورد البحرين سريعًا عن طريق تسديدة من محمد جاسم مرهون، ولكن حارس المرمى ماميت أورازمحمدوف في تحويلها إلى ركلة ركنية، قبل أن ينقذ شباكه من فرصتين من اللاعب ذاته وأخرى من علي حرم.

وحصل منتخب البحرين على ركلة جزاء، نفذها عبدالله يوسف بنجاح عند الدقيقة 24، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر تركمنستان بهدف نظيف.

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب تركمنستان تعديل النتيجة، وأطلق ألتيميرات أنادوردييف تسديدة قوية، تصدى لها الحارس محمد جعفر عند الدقيقة 46، ومرر عبدالله يوسف كرة لزميله مرهون، إلا أن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 65.

وسدد مرهون كرة قوية، أبعدها الحارس عند الدقيقة 66، وواصل اللاعب تألقه وهدد مرمى الفريق التركماني، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البحرين ضد تركمنستان بهدف نظيف، ليتأهل رسميًا.

وتتصدر البحرين ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2023 برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما حصد منتخبا ماليزيا وتركمانستان 3 نقاط فقط، وتتذيل بنغلاديش الترتيب بدون رصيد.