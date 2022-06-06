يبدأ المدير الفني يوسف الغدير مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء اليوم الاثنين، وسط طموحات بتطوير الأداء والظهور بشكل أفضل.

إقالة جواو بيدرو:

وكانت إدارة نادي الرائد قد أقالت المدير الفني جواو بيدرو، بعد الخسارة بثلاثية دون رد ضد النصر في الجولة الـ27، وأسندت المهمة مؤقتًا لمدرب درجة الشباب بالنادي، بورنو مورينيو، وخسر أمام الشباب بثنائية نظيفة.

يوسف الغدير يسعى لتحقيق الفوز:

وأعلن نادي الرائد اليوم عن تعاقده رسميًّا مع يوسف الغدير لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في آخر جولتين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي وأبها.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يصارع من أجل البقاء، بعد احتلاله المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

ويطمح يوسف الغدير في تصحيح أخطاء لاعبي الرائد، وتجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، أملًا في تحقيق الفوز خلال مباراتي الأهلي وأبها، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمراره مع الفريق.

ويملك يوسف الغدير خبرة كبيرة، حيث سبق له العمل كمساعد مدرب المنتخب السعودي، كما عمل في عدد من الأندية، وهي؛ الفيحاء، الباطن، القادسية، البكيرية، النهضة والروضة.