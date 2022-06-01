يحظى نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، الجزائري إسلام سليماني باهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

منافسة قوية لضم إسلام سليماني

ولفتت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، اليوم الأربعاء، أن نادي نوتنجهام فورست الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم يسعى لضم إسلام سليماني في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن النادي الإنجليزي استفسر عن وضعية النجم الجزائري، مع فريقه سبورتنج لشبونة تمهيدًا لتقديم عرض رسمي، خاصة أنه اقترب من الرحيل بسبب المشاكل الكبيرة مع المدير الفني أموريم.

وارتبط اسم سليماني مؤخرًا بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أكدت تقارير أنه تلقى عرضًا رسميًا من الزعيم، بجانب اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد معه.

مسيرة من التألق

ويرتبط إسلام سليماني بعقد مع سبورتنج لشبونة حتى عام 2023، حيث انضم إليه بعد رحيله عن أولمبيك ليون الذي انتقل إليه في عام 2019 من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

وخاض سليماني 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونة، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، وصنع هدفين.