يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفترة غير مسبوقة في تاريخه، بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الهبوط للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.

جدل بشأن نجوم الأهلي

وأصبح نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موقف صعب بين الوفاء والاستمرار في صفوفه أو مواصلة رحلتهم الاحترافية والرحيل إلى أندية أخرى سواء عن طريق الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

وأكدت تقارير أن المهاجم السوري عمر السومة يملك أكثر من عرض في الإمارات وقطر، إلا أنه يُفضل البقاء مع الراقي، ولكن ذلك يتوقف على مدى توصل اللاعب مع الإدارة لاتفاق بشأن تخفيض راتبه.

ولفتت تقارير إلى أن هناك العديد من اللاعبين السعوديين الذين أبدوا رغبتهم في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفي مقدمتهم؛ حارس المرمى ياسر المسيليم، سلمان المؤشر، عبد الباسط هندي وعبد الله حسون.