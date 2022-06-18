نفى مجلس الصحة الخليجي ما يتم تداوله بشأن تسبب العلب البلاستيكية لمياه الشرب في أضرار صحية.

🔴 #إشاعة_الأسبوع :

شرب الماء من العلب البلاستيكية مضر.. 🟢 الواقع 👇🏼 pic.twitter.com/mJVN5qxl5V — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) June 18, 2022

وأوضح المجلس، عبر حسابه في “تويتر”: “في الحقيقة العلب البلاستيكية لا تسبب أضراراً صحية، والعلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة ولا يتم استخدامها إلا بعد تحقيق اللوائح والمواصفات المناسبة، للتأكد من أنها صالحة للاستعمال والشرب.

طريقة التخزين الصحيحة

وأضاف “لكن تخزين العلب لفترة طويلة مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة، قد يؤدي للتلوث وتكوين بيئة مناسبة للبكتيريا، بالإضافة إلى تغير الطعم، وهنا تصبح غير آمنة”.

وأكد مجلس الصحة الخليجي، أن الأفضل تخزين المياه في درجة حرارة الغرفة على الأقل.