طالب الإعلامي ضيف الله الصقر، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعديل اللائحة الخاصة باختيار الرئيس بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تعديل لائحة وزارة الرياضة بشأن اختيار الرئيس

وقال ضيف الله الصقر: “أكتب لجانب أني إعلامي كمشجع سعودي مُحب لرياضة وطني.. لائحة وزارة الرياضة حول اختيار الرئيس حسب صاحب الأصوات الأكثر في الجمعية العمومية لأي نادي أضرت بالنادي الأهلي تحديداً ثلاثة رؤساء تم اختيارهم والمحصلة ديون تحملها النادي”.

وتابع: “أقترح بعد إذنك تصحيح وتعديل هذا البند من اللائحة وإما الإلغاء، أو إجبار صاحب هذه الأصوات الالتزام بقيمة كل عقود اللاعبين والمدربين التي تبرمها الإدارة المرشحة من قبله حتى يكون اختياره صحيح ومتابعة العمل بشكل مستمر ودقيق… لحماية النادي من الديون والقضايا”.

وأضاف الصقر: “هذا النظام والله إنه أضر ببعض الأندية التي فيها الصوت الأكبر صاحب السلطة في الاختيار، وكان يفترض تكون الاختيار وفق ملف انتخابي مميز جداً ومجلس إدارة أصحاب c.v يتوافق مع العمل الرياضي”.

وواصل الصقر حديثه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إما اختيارات وفق الصداقة والمجاملة وقليل من المعرفة وأحيانا الخبرة الضعيفة”.

وأردف: “هذه الإدارات مفروض عليها تنفيذ كل الأوامر التي تأتيهم من العضو صاحب الصوت الأعلى الذي رشحها للإدارة، لكن إن رفضت بعض من هذه القرارات والأوامر ستتحمل جميع عقود اللاعبين والمدربين بنفسها، هنا سيدخل النادي في ديون وقضايا خاصة عندما يكون الرئيس غير مقتدر ماليًا”.

واستكمل قائلًا: “قرار صاحب الصوت الأكثر ينجح عندما يكون الاختيار وفق الملف الانتخابي الأفضل والشخص الأفضل إدارياً ومعرفة أعضاء مجلس إدارته والc.v الخاص بكل شخص فيهم متلائم بعمل الأندية، مع ترك هذه الإدارات تعمل مع متابعتها ومحاسبتها أول بأول”.

الأهلي أكثر المتضررين

واختتم حديثه قائلًا: “الأهلي النادي العريق صاحب الشعبية الكبيرة خارجياً وكأحد أكبر أندية الوطن رياضياً وجماهيرياً واجتماعياً واقتصادياً صاحب المدرج الفخم، الأهلي ضحية اختيار إدارات عشوائية ترتب عليها تعاقدات ضعيفة وديون متراكمة حصد نتيجتها هبوطاً سيضر كثيراً برياضة الوطن فنياً واقتصادياً وسمعة”.

وأنهى النادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو، للمرة الأولى في تاريخه بجميع مسمياه المسابقة.