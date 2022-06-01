يبدو أن البرازيلي أليكس تيكسيرا في طريقه للانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الموسم الرياضي المقبل.

تيكسيرا يقترب من الرحيل

وأكدت تقارير صحافية أن نادي بشكتاش التركي يعتزم الاستغناء عن تيكسيرا بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليرتبط اسمه مجددًا بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الهلال والنصر قد دخلا في مفاوضات مع تيكسيرا من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووصل مع الزعيم إلى مراحل متقدمة، قبل أن تفشل الصفقة لسببين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في الدوري هذا الموسم

وتطمح إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، لمصالحة الجماهير بعد تراجع الأداء هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري قبل جولتين على نهاية المسابقة.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المتصدر، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الزعيم.