يسعى الفتح لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الهلال.

الفتح يسعى للفوز على الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال، يوم 19 يونيو، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحقيق الفوز، وتأكيد بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن الفرق التي تواجه خطر الهبوط.

وفي حالة فوز الفتح ضد الهلال، ستشتعل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة إذا فاز الاتحاد في مباراته المقبلة، ويصبح قريبًا من التتويج.

منافسة مشتعلة بين الاتحاد والهلال

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا بفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وفي حالة استمرار تساوي الفريقين في عدد النقاط بعد نهاية المسابقة، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيتوج باللقب، بالمواجهات المباشرة، حيث نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا.