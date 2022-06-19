وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة التهنئة إلى القيادة، والاتحاد السعودي لكرة القدم وللجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي تحت 23 سنة، وذلك بعد التتويج بلقب كأس أمم آسيا اليوم على حساب منتخب أوزبكستان.

وقال عبد العزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” : ” أرفع خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة تحقيق منتخبنا الأولمبي بطولة كأس آسيا 2022، أبارك لأخي ياسر المسحل ولأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم مبروك لوطننا الغالي ولأبطالنا والجهازين الفني والإداري، كلنا فخر بما حققتم”.

أرقام مميزة لـ المنتخب السعودي تحت 23 سنة

وكان الأخضر فاز على أوزبكستان بثنائية دون رد في النهائي بهدفي أحمد الغامدي وفراس البريكان، ليكون المنتخب السعودي أقوى منتخب هجوميًا بتسجيله 13 هدفًا في البطولة، بواقع 5 أهداف في طاجيكستان وهدفين في الإمارات وهدفين في فيتنام وهدفين في أستراليا وهدفين في أوزبكستان، بجانب أن الأخضر الأقوى دفاعيًا ولم تتلق شباكه أي هدف في 6 مباريات، ليكون الأقوى هجوميًا ودفاعيًا بالبطولة.

أبرز الجوائز التي نالها المنتخب السعودي تحت 23 سنة

وفي سياق آخر، حصد المنتخب السعودي الأولمبي نصيب الأسد من جوائز كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

الأخضر فاز بجائزة اللعب النظيف، وحصد نواف العقيدي حارس المنتخب السعودي جائزة أفضل حارس، وأيمن يحيى لاعب المنتخب السعودي يفوز بجائزة أفضل لاعب، أما الكوري الجنوبي تشو يونجوك فاز بلقب هداف البطولة.