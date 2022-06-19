تسبب مسلسل الرعب The Chosen One في وفاة أبطاله أثناء التصوير، حيث توفي اثنان منهم في حادث سيارة أسفر عن إصابة ستة آخرين في المكسيك، وذلك بعد أن انقلبت شاحناتهم بالقرب من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا.

وتوفي ريموندو غاردونو كروز، وخوان فرانسيسكو غونزاليس أغيلار، كما أصيب ستة آخرون ولم يتم التعرف عليهم، كما أن مدى إصابتهم غير معروف، وكانت شاحنتهم قد تحطمت بالقرب من منطقة موليجي الصحراوية، بينما كانت المجموعة تتنقل بين عدة أماكن لتصوير المسلسل وفقًا للإندبندنت البريطانية.

ويُعرض الفيلم على نتفليكس وليس من الواضح كيف ستستمر المنصة في المضي قدمًا في التصوير، كما أنها لم تعلق علنًا على الحادث.

ما هو مسلسل The Chosen One؟

تدور حبكة المسلسل حول 3 أطباء عازمون على معالجة قرية نائية من فيروس زيكا من خلال لقاح، ولكنهم يتصادمون هناك بسلسلة من الأحداث الغريبة ليكتشفوا طائفة دينية تحمل في جعبتها الكثير من الأسرار.

والمسلسل برازيلي ومقتبس من آخر برتغالي له نفس الحبكة، ويدور في إطار من التشويق والرعب ومتوفر على منصة نتفليكس في موسمين عبارة عن 6 حلقات لكل منهما.