أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته بتتويج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ياسر المسحل يعلق على فوز الأخضر

وعلق ياسر المسحل على فوز الأخضر، قائلًا: “صقورنا دائمًا في القمة بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير والدعم السخي من قِبل قيادتنا الحكيمة -حفظها الله-“.

وتابع ياسر المسحل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين ووزير الرياضة بمناسبة التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 سنة”.

وأضاف: “كما أبارك للمدير الفني أخي سعد الشهري ولزملائه في الجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي، ولصقورنا لاعبي الأخضر على ما قاموا به من عمل وجهد توج بذهب آسيا، والتهنئة موصولة للشعب السعودي شريك نجاحاتنا”.

واختتم ياسر المسحل تغريداته قائلًا: “مشاركة تعني لنا الكثير في “مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم” كونها تجربة حقيقية تساهم في صناعة مستقبل الكرة السعودية وفقًا للخطط المرسومة للفئات السنية الوطنية”.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتألق

ونجح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، اليوم الأحد.

وحصد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا 3 جوائز، حيث توج بجائزة اللعب النظيف، وحصل نجم الأخضر أيمن يحيى على جائزة أفضل لاعب، ونواف العقيدي أفضل حارس مرمى.