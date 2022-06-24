أكد ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي على أن مواجهة الشباب في الجولة الـ30 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون حياة أو موت لـ الراقي.

" مباراة الشباب.. حياة أو موت " 🎤 حارس الأهلي – ياسر المسيليم #الاهلي_الرائد

#SSC pic.twitter.com/bTYaKvMBEU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

ويتواجد الراقي في المركز الـ14 في جدول الترتيب وسيهبط لـ دوري يلو في حال لم يفز على الشباب الاثنين المقبل.

وقال المسيليم في تصريحات لـ قناة SSC بعد الخسارة من الرائد: ” الأمور في يدينا والكرة في ملعبنا ومباراة الشباب حياة أو موت لنا، لا تنازل عن النقاط الثلاث”.

وأضاف المسيليم: ” أتوقع أن الهدف الأول لـ الرائد بنهاية الشوط الأول أثر سلبًا على لاعبي الراقي وجعلنا لا نستطيع العودة في المباراة”.

وكان سقط الفريق الكروي الأول لـ الأهلي في فخ الخسارة أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد بهدف أول عبر اللاعب عقيل بلغيث في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، سجل الرائد هدفين عبر كل من رائد الغامدي وكريم البركاوي، بينما سجل كارلوس إدواردو الهدف الوحيد للراقي.