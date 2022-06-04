كشف نادي الهلال، قبل قليل، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج إعداد الهلال:

ومن المقرر أن تبدأ الإجازة الموسمية لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يوم 28 يونيو، على أن يجري اللاعبون يوم 23 يوليو فحوصات طبية صباحًا، والتدريبات الجماعية مساء في مقر النادي.

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة برمنغهام البريطانية لإقامة المعسكر الإعدادي، يوم 28 يوليو، وسيخوض 4 مباريات ودية أمام ألميريا الإسباني في السابع من أغسطس.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة ودية ثانية لم يتحدد الطرف الآخر فيها، 12 أغسطس، وسينتهي المعسكر يوم 12 من الشهر ذاته، ويعاود تدريبات الجماعية بالنادي يوم 15، ويخوض وديتين في الرياض.

الزعيم يتوج باللقب:

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 2/ 1، ليتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأنهى الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).