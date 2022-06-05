يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بقيادة المدير الفني اليوناني دونيس، من غيابات عديدة قبل مباراته المقبلة ضد الهلال، بعد فترة التوقف الحالية.

5 إصابات للاعبي الفتح:

وتعرض النجم كريستيان كويفا لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بيرو الأول لكرة القدم في مواجهة أستراليا بالأمس في الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الكنغر بركلات الترجيح.

كما غاب الثنائي البرازيلي بيتروس والمغربي مروان بن سعدان عن ودية الفتح ضد الشباب، بسبب الإصابة، فيما أُصيب سفيان بن دبكة خلال مشاركته مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، ويغيب المغربي مراد باتنا للإصابة أيضًا.

الفريق في الدوري هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الهلال، فيما يُلاقي النصر على ملعبه ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من الفوز في 9 مباريات، والتعادل 8 مرات، وخسر 11 لقاء.