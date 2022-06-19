تراجعت عملة Bitcoin إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، وسجلت سعر قرب الـ 17 ألف دولار، وكان السؤال الأبرز عن ذلك هو ما سبب انهيار العملة المشفرة الأشهر؟

خسائر الـ 200 مليار دولار في سوق العملات المشفرة

خسر سوق العملات المشفرة أكثر من 200 مليار دولار في اليومين الماضيين، وقد انخفضت القيمة السوقية لها إلى أقل من تريليون دولار اليوم الأحد للمرة الأولى منذ فبراير 2021، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

3 أسباب وراء انهيار Bitcoin

وفقًا لبيانات CoinDesk فقد انخفضت العملة لتحوم حول سعر 17 ألف دولار، وفي حين أنه تم استرداد بعض هذه الخسائر في وقت لاحق إلا أن سعرها لا يزال منخفضًا.

وقالت شبكة NBC إن السبب الأول لانهيار العملة هو أن المستثمرين يتخلصون من العملات المشفرة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأصول الخطرة.

أما السبب الثاني فكان أن شركة إقراض العملات المشفرة التي تُسمى Celsius أوقفت عمليات السحب لعملائها مؤقتًا، مما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى السوق الأوسع.

والسبب الثالث هو الفيدرالي الأمريكي، فمع استمرار التضخم المتفشي، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوقعات بمزيد من ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يسهم في استمرار موجة هبوط أسواق العملات المشفرة.

وكلما ارتفعت فائدة البنك الأمريكي، كلما زادت حركة البيع في البورصة، لذلك نجد أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تنخفض بسبب بيع الأسهم بكثافة، وبيتكوين ليست استثناءً، حيث تميل هي والعملات المشفرة الأخرى إلى الارتباط بالأسهم والأصول الخطرة الأخرى، وعندما تنخفض هذه المؤشرات، ينخفض ​سوقها أيضًا.

وفي المجمل، انخفضت Bitcoin بنحو 80% من آخر ارتفاع قياسي له، ويمكن أن تشهد العملة انخفاضًا أكثر خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، وفقًا لمحللي شبكة NBC الأمريكية.