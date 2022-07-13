تطمح الجماهير في ظهور منتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدير الفني الجديد، روي فيتوريا؛ أملًا في العودة لمنصات التتويج مرة أخرة.

فيتوريا يدرب منتخب مصر:

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين روي فيتوريا مدربًا للمنتخب رسميًّا لمدة 4 سنوات حتى 2026، وذلك خلفًا للمدير الفني إيهاب جلال الذي تولى المهمة في 3 مباريات فقط قبل أن تتم إقالته.

وأبدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي سعادتها بالتعاقد مع فيتوريا، حيث أشادت باختيار المسؤولين للمدرب البرتغالي، وتمنوا الفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة، والتأهل إلى كأس العالم 2026.

أرقام روي فيتوريا:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات روي فيتوريا في آخر 3 تجارب “سبارتاك موسكو، النصر وبنفيكا البرتغالي”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا 183 مباراة تحت قيادة فيتوريا، ونجح في تحقيق الفوز 125 مرة، مقابل 31 هزيمة، فيما تعادل 27 مرة، ووصل معدل النقاط إلى 2.2 نقطة لكل لقاء.

وقاد روي فيتوريا، النصر في 86 مباراة، حقق 54 انتصارًا، 19 هزيمة وتعادل 19 مرة، وحقق معدل نقاط 2.03 نقطة لكل لقاء، قبل أن يدرب سبارتاك في 26 مواجهة، فاز 9 مرات، وخسر 11 مرة، وتعادل 6 مرات.