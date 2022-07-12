تأمل الجماهير النصراوية في ظهور حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

أوسبينا نصراوي

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بالأمس في حسم صفقة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا رسميًا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين.

وتسعى إدارة نادي النصر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب مع المدير الفني الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.

إحصائيات الحارس مع نابولي

وشارك الحارس الكولومبي صاحب الـ33 عامًا، في 81 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، واستقبل 74 هدفًا بمعدل 0.9 هدفًا لكل لقاء، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 30 مرة.

وقام أوسبينا بـ191 تصديًا بينهم 115 تصديًا من داخل منطقة الجزاء، وبلغ معدل تصدياته 2.4 لكل لقاء، ووصلت نسبة نجاح التصديات إلى 72%، ومنحته شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور” تقييم 6.92 درجات.