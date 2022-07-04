نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

الهلال يتألق مع رامون دياز

وكان الهلال قد تعاقد مع رامون دياز في فبراير الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد الخسارة ضد الأهلي المصري برباعية في كأس العالم للأندية.

وقاد رامون دياز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 22 مباراة، ونجح في تحقيق 18 انتصارًا، وخسر مرتين وتعادل في مثلهما، وتألق الزعيم هجوميًا ودفاعيًا معه، حيث تمكن من تسجيل 50 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

الهلال هذا الموسم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، وتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه خسر النهائي ضد الفيحاء.

كما ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ليضرب موعدًا مع شباب أهلي دبي الإماراتي.