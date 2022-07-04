ظهر النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمستوى مميز مع الشباب خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا يتألق مع الشباب

وعلى الرغم من غياب بانيغا في عدة مباريات بسبب الإصابة، إلا أنه يُعد أكثر اللاعبين لمسًا للكرة بـ2668 مرة، كما أنه الأكثر منحًا للتمريرات الناجحة برصيد 1827 تمريرة.

ويتصدر بانيغا قائمة الأكثر منحًا للتمريرات المفتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 75 تمريرة، كما أنه الأكثر منحًا للكرات الطويلة الناجحة برصيد 221 كرة.

ولفتت شبكة الإحصائيات العالمية “سوفاسكور” إلى أن النجم الأرجنتيني يُعد الأكثر خسارة للاستحواذ على الكرة برصيد 567 مرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.

الشباب في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات.