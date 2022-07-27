يُعد نجم فريق الرائد، محمد سالم هو أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري السعودي

ويتصدر محمد سالم قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، حيث خاض 279 مباراة.

ويتواجد نجم فريق الفتح، محمد الفهيد في المركز الثاني برصيد 277 مباراة، يليه نجم الرائد، يحيى الشهري بـ263 لقاء، ثم لاعب الأهلي، حسين المقهوي برصيد 259 مواجهة، يليه نجم الهلال ياسر الشهراني بـ249 مباراة.

الهلال يتوج باللقب

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).