أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية أن حج هذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس بتوفيق الله ثم متابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال استضافته في مجلس الاثنينية بمقر الإمارة أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومدراء الجهات الحكومية وجمعًا من المواطنين، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عامر المطيري، وعدداً من مسؤولي الفرع، الذين قدموا عرضاً عن مشاريع الوزارة في المنطقة، ومهامهم المنفذة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

أمير الشرقية يشكر منسوبي الزراعة

وأعرب سمو أمير المنطقة الشرقية عن شكره للعاملين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على الجهود التي يقومون بها، وجهودهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

‏ وقال ” ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة الماضية كان لها نشاط ملحوظ في عدد من مشاريع المياه التي اعتمدت في المنطقة، وهي مشاريع عملاقة بمبالغ طائلة وكبيرة وتحت التنفيذ الآن، وستستفيد منها أغلب محافظات المنطقة، وستصل المياه المحلاة لكل المنطقة الشرقية وبجودة عالية، وكذلك مشاريع الصرف الصحي التي ستعالج المشكلات التي يعاني منها سكان بعض الأحياء في المنطقة”، مضيفا أن العمل قائم ومستمر والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين حفظهم الله تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات التي ترقى إلى رضا المواطنين والمستفيدين بجميع فئاتهم وبالتالي نرى مشاريع الخير تتوالى في بلادنا والخدمات تتطور من يوم إلى آخر”، موصيًا الجميع بتحمل ما قد يحدث أثناء تنفيذ هذه المشاريع التي تقام لخدمتهم وتحسين جودة حياتهم.

تحسين جودة الحياة

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الفرع كلف أكثر من 300 موظف من الفرع والمكاتب بالمحافظات والوحدات والمحاجر بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من إداريين وفنيين وأطباء ومساعدين ومهندسين زراعيين، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام لتقديم الخدمات البيئية والمحجرية وخدمات الثروة النباتية والحيوانية ومراقبة الآبار وأسواق النفع العام والمسالخ لتلبي حاجات المستفيدين من منظومة الوزارة بكل يسر وسهولة وبأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ يعد الموسم الأول الذي يشرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة بعد انتقال صلاحياتها إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ونوه بدعم سمو أمير الشرقية وسمو نائبه، وتوجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائب الوزير، في انجاز المهام خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مشيداً بالتكامل والترابط والتنسيق بين الإدارات والمكاتب والوحدات التابعة للفرع والاستعدادات المسبقة وجهود الطواقم والفرق والذي عزز نجاح إدارات ومكاتب ووحدات الفرع.

حضر المجلس أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين.