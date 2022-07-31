أوضحت شؤون المعلمين بـ تعليم الحدود الشمالية الإجراءات التنفيذية للمنقولين والمنقولات خارجيًّا بعد صدور حركة النقل الخارجي.

إجراءات المنقولين:

ولفت تعليم الشمالية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه يتم بعد حركة النقل الخارجي دخول نظام نور وترتيب جميع شرائح القطاع المنقول إليه حسب أفضليتها للمتقدم ثم طباعة وتحميل استمارة حركة النقل الداخلي، وذلك بعد إغلاق إدخال الرغبات خلال الفترة من يوم 3 محرم وحتى 4 محرم الجاري، ليتم المباشرة بالمدرسة الجديدة يوم الأحد 1/ 2/ 1444.

وبعدها يتم إخلاء الطرف إلكترونيًّا من حساب مدير المدرسة المنقول منها المتقدم بنظام فارس والمباشر إلكترونيًّا من حساب المدير الجديد في فارس.