ترك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصمة جيدة في إحصائيات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

أبرز إحصائيات الأهلي

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر لعبًا للعرضيات الدقيقة بـ180 كرة عرضية، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني بـ153 كرة عرضية، ثم الاتحاد برصيد 139 كرة عرضية.

ولعب الراقي 10932 تمريرة دقيقة بنسبة 84%، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف الهلال المتصدر بـ13994، ثم الشباب بـ11426.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على 166 ركلة ركنية، متفوقًا على نظيره النصر صاحب المركز الثالث بـ158، فيما يتصدر الهلال قائمة الأكثر حصولًا على ركنيات بالدوري برصيد 199.

هبوط الراقي لأول مرة

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.