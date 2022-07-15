حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي موقفها من استمرار المدير التنفيذي لكرة القدم، موسى المحياني.

موسى المحياني مستمر

وأبدت الإدارة الأهلاوية رفضها القاطع لاستقالة موسى المحياني من منصبه، نظرًا لتحمله تجاوزات عديدة سواء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وكانت الجماهير قد انتقدت موسى المحياني طوال الفترة الماضية، وحملته مع ماجد النفيعي مسؤولية تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم المنصرم، وهبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.