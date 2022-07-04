يملك المهاجم النيجيري أوديون إيغالو سجلًا تهديفيًا مميزًا منذ الانضمام إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فبراير عام 2021.

إيغالو يتألق مع الشباب والهلال

وبدأ إيغالو مسيرته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حيث شارك في 13 مباراة، وساهم في تسجيل 12 هدفًا، بعدما هز الشباك 9 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وواصل المهاجم النيجيري تألقه مع الشباب في الدور الأول، قبل أن ينتقل للهلال بالميركاتو الشتوي، وشارك في 31 مباراة؛ ونجح في تسجيل 24 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التألق في جميع البطولات

كما ظهر إيغالو بشكل مميز في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في ترك بصمة قوية بالبطولة، حيث شارك في الموسم الأول بمباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ضمك، وسجل هدفًا واحدًا.

وخاض المهاجم النيجيري 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفين، أحدهما في شباك الشباب في نصف النهائي، وآخر أمام النصر في ربع النهائي.

كما شارك إيغالو مع الهلال في 4 مباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسجل هدفين، بالإضافة إلى مشاركته مع الزعيم في كأس العالم للأندية، وتمكن من هز الشباك مرة واحدة.