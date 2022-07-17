أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، اجتماعًا موسعًا، مساء يوم غد الاثنين.

اجتماع موسع لمعرفة آخر الاستعدادات:

وتعقد اللجنة اجتماعًا برئاسة عبدالله الجنيبي وحضور الأعضاء ورؤساء اللجان المعاونة في كأس العرب للشباب 2022، للوقوف على التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة منافسات البطولة.

وسيعقب ذلك الاجتماع التنسيقي التحضيري مع ممثلي المنتخبات، يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم ستعقد المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات للحديث عن آخر الاستعدادات قبل انطلاقة المنافسات.

كأس العرب للشباب 2022:

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثامن من بطولة كأس العرب للشباب في السعودية بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، وذلك بمشاركة 18 منتخبًا.

ويُشارك في النسخة الحالية من البطولة، كل من؛ السعودية، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا، السودان، اليمن، جيبوتي والصومال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي قد نجح في التتويج باللقب في النسخة الماضية التي أُقيمت في مصر، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الجزائري.