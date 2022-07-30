أكد الدكتور نايف العنزي، استشاري جراحة السمنة، أن 80% من سمنة الأطفال تعود إلى نمط حياة الوالدين.
#الشارع_السعودي | نمط الحياة الخاطئ هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن.. وأنت ما رأيك؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/BWUQE96Aj1
— قناة السعودية (@saudiatv) July 30, 2022
نمط الحياة:
وتابع العنزي، خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أن نمط الحياة والتغذية والرياضة البدنية أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالسمنة، مشيرًا إلى أهمية الإشراف الطبي للحصول على أية أدوية.
توزيع الوجبات:
ونصح العنزي بضرورة توزيع الوجبات على مدار اليوم، وعدم الاعتماد على وجبة واحدة، والحصول على وجبات خفيفة بين الوجبات.
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