أكد الدكتور نايف العنزي، استشاري جراحة السمنة، أن 80% من سمنة الأطفال تعود إلى نمط حياة الوالدين.

#الشارع_السعودي | نمط الحياة الخاطئ هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن.. وأنت ما رأيك؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/BWUQE96Aj1 — قناة السعودية (@saudiatv) July 30, 2022

نمط الحياة:

وتابع العنزي، خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أن نمط الحياة والتغذية والرياضة البدنية أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالسمنة، مشيرًا إلى أهمية الإشراف الطبي للحصول على أية أدوية.

توزيع الوجبات:

ونصح العنزي بضرورة توزيع الوجبات على مدار اليوم، وعدم الاعتماد على وجبة واحدة، والحصول على وجبات خفيفة بين الوجبات.