سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الضوء على مسيرة فريق الاتحاد خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2005، والتي شهدت تتويجه باللقب للموسم الثاني على التوالي.

مشوار الاتحاد لنهائي دوري الأبطال

وقال الآسيوي في تقريره: “بدأت مشاركة نادي الاتحاد حامل لقب دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تواجه مع شاندونغ لونينغ الصيني الذي فرض تفوقه في المجموعة السادسة خلال الدور الأول”.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز إيابًا بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي المواجهات الأخرى، تأهل شينزن جيانليباو الصيني على حساب النادي الأهلي، وتفوق بوسان آيبارك الكوري الجنوبي على نظيره السد القطري، وصعد العين الإماراتي على حساب باس الإيراني.

وفاز الاتحاد خارج ملعبه على بوسان آيبارك بخماسية دون رد، قبل أن يكرر تفوقه بثنائية في مباراة الإياب، ونجح العين في الفوز على شينزن بسداسية نظيفة، وتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب.

المواجهة النهائية

وعلق الآسيوي على المواجهة النهائية قائلًا: “جمع نهائي نسخة عام 2005 بين الفريقين الفائزين بلقب النسختين الأولى والثانية، حيث كان الاتحاد والعين يبحثان عن اللقب الثاني”.

وتابع: “في مباراة الذهاب على ستاد طحنون بن محمد في العين تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 51 عبر هدف علي مسري، ولكن الاتحاد تمسك بفرصته من خلال تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 عبر ضربة جزاء نفذها محمد كالون”.

وأضاف: “في مباراة الإياب، بدأ العميد بقوة ليتقدم في الشوط الأول عبر هدفي كالون ومحمد نور، ثم قلص العين الفارق في الدقيقة 55 عبر ضربة جزاء سددها شهاب أحمد”.

وأردف: “ورد العميد بتسجيل هدفين إضافيين بواسطة جوزيف جوب وأحمد الدوخي، وبعد ذلك لم يكن هدف لويس تيغادا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني كافياً لتغيير النتيجة”.

واختتم الآسيوي تقريره قائلًا: “وتفوق العميد بواقع 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتوج باللقب الثاني على التوالي في البطولة”.