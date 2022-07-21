أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتألق المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور مع فريق الشباب محليًا وقاريًا خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم.

الآسيوي يُسلط الضوء على أبرز النجوم

ويُسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي الضوء على أبرز الأسماء التي تألقت مع فرقها خلال مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وجاء في المقدمة كارلوس جونيور بعد تألقه اللافت مع الشباب

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرة واحدة، وأحرز 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا.

كارلوس جونيور يتألق قاريًا

وقال الآسيوي عن المهاجم البرازيلي: “لم يكن كارلوس جونيور من ضمن قائمة المسجلين للأهداف في اللقاء الأول للشباب أمام مومباي الهندي والذي انتهى لصالح الفريق السعودي بثلاثية نظيفة”.

وتابع: “ولكن اللاعب البرازيلي وضع بصمته القوية في الجولة الثانية حينما سجل هدفين من أصل ثلاثة لفريقه في شباك فريق الجزيرة الإماراتي ليتصدر الشباب الترتيب العام للمجموعة بالعلامة الكاملة”.

وأضاف: ” وعلى الرغم من تعثر الشباب بالتعادل أمام القوة الجوية العراقي بهدف لمثله في الجولة الثالثة، وغياب البرازيلي عن معانقة الشباك، إلا أنه ظل متصدراً للترتيب العام برصيد 7 نقاط وعزز ذلك بفوز آخر على الفريق العراقي في الجولة الرابعة بثلاثة أهداف دون مقابل سجل منها كارلوس جونيور هدفين”.

وأردف: “وساهم كارلوس جونيور بأحد أهداف الشباب الستة في مرمى مومباي الهندي في الجولة الخامسة ليضمن رسمياً بلوغ الدور ثمن النهائي بعد أن ختم مبارياته في الدور الأول بانتصار جديد على الجزيرة بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة”.

التألق مع الشباب محليًا

وواصل: “ولم يقتصر أداء البرازيلي على المستوى القاري هذا الموسم فحسب، بل ساهم في تسجيل 13 هدفاً في الدوري السعودي جعلت من الفريق يحتل المركز الرابع على سلم الترتيب العام للبطولة وهو ما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب والتي من شأنها أن تقدم الإضافة الفنية التي يطمح لها الفريق”.