انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد العراق ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأخضر ضد العراق

وبدأت مباراة السعودية ضد العراق المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط سيطرة وضغط كبير من لاعبي الأخضر، قبل أن يهز عبدالله رديف الشباك.

وجاء عبدالله رديف عند الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبي الأخضر، الذين استحوذوا على اللعب، قبل أن تظهر أول فرصة للمنتخب العراقي بعد مرور أكثر من 15 دقيقة من تسديدة مرت بعيدًا.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح مصعب الجوير في هز الشباك عند الدقيقة 32، بعد تسديدة مميزة عقب انفراده بالمرمى، أهدر رديف فرصة جديدة، ونجح منتخب العراق في تقليص الفارق من رأسية عند الدقيقة 33.

وواصل المنتخبان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، قبل أن يسجل عبدالله رديف هدفًا ثالثًا برأسية مميزة عند الدقيقة 36، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد العراق بتقدم الأخضر بنتيجة 3/1.

ترتيب المجموعة في كأس العرب للشباب

وقبل مباراة اليوم، يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن موريتانيا، ثم العراق بدون رصيد.