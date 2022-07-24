حرصت جماهير نادي الاتحاد على دعم نجم فريق الزمالك، المصري طارق حامد، بعد اقترابه من الانتقال رسميًّا إلى صفوف العميد.

انتهاء الأزمة مع الزمالك:

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتُشير التقارير إلى إعلان الاتحاد عن الصفقة اليوم أو غدًا.

وبات طارق حامد قريبًا للغاية من الانضمام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كبيرة للغاية، بعد إعلان الزمالك رحيله عن صفوفه، بعد توقيع عقوبة ضخم عليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تدعم طارق حامد:

وعلى الرغم من الرفض الذي لاقته الصفقة خلال الأيام الماضية، إلا أن إصراره على الرحيل والانتقال إلى الاتحاد، دفع الجماهير لدعمه، وأصبح اسم طارق حامد ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب أحمد عسيري: “أهلًا طارق حامد.. دع عنك كل ما ستقرأه.. ستأتي محملًا بخبرة سنوات في القلعة البيضاء.. نحتاج كل قطرة عرق منك.. وستجد خلفك أعظم جمهور في القارة”.

وقال فهد المحياوي: “على الجميع أن يتذكر جيدًا: طارق حامد لا ذنب له في كل ما يحدث بين الجمهور والإدارة، هو لاعب تلقى عرض ووافق عليه، ومتأكد أنه بيسعى جاهدًا لإثبات نفسه للجميع وتحديدًا لجمهور لاتحاد، وكلنا معه وما بيننا وبينه إلا ما يقدمه في الملعب فقط.. عسى الله يوفقه وينفع به”.

وعلق عزيز قائلًا: “إذا تم تجهيزه بدنيًّا بنشوف نسخة قوية من طارق حامد بإذن الله.. الله يوفقه وينفع به”، وكتب أحمد: ” حامد- أفضل لاعب وسط مصري أخر عقد”.

وتابع آخر: “لو نتكلم عن القيادة داخل الملعب وداخل غرفة الملابس ما فيه أي لاعب اتحادي لا محلي ولا أجنبي قادر يكون أفضل من طارق حامد بهذا الشي لا غروهي ولا حجازي ولا أي واحد هذي الصفقة عظيمة جدًّا كسبنا مقاتل فالملعب وكسبنا قائد للفريق اثنين بواحد في وقت الفريق كان يفتقد لقائد حقيقي محظوظين”.