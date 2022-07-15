تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 26 مدربًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

بداية قوية مع كالديرون

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين بشكل مميز مع المدير الفني الأرجنتيني جابرييل كالديرون، وتوج باللقب، إلا أنه أُقيل نهاية موسم 2009.

مدربو الاتحاد في دوري المحترفين

وعُين حسن خليفة كمدير فني مؤقت بدلًا من كالديرون، قبل أن يتعاقد الاتحاد مع الأرجنتيني إنزو هيكتور، وتولى البرتغالي مانويل جوزيه تدريب الفريق في الموسم التالي، ورحل بعد فترة قصيرة، وجاء مواطنه توني أوليفيرا بدلًا منه.

وقاد البلجيكي ديميتري دافيدوفيتش تدريب العميد في موسم 2011، ورحل سريعًا ليقود عبدالله غراب الفريق بدلًا منه، ثم السلوفيني ماتياس كيك، واستعان بالمدرب الإسباني راؤول كانيدا في موسم 2012، وأُقيل في 2013.

وتم تعيين الإسباني بينات بشكل مؤقت، وتعاقد الاتحاد في العام التالي من الأوروغوياني خوان فيريزيري لمدة شهر فقط، قبل أن يقود خالد القروني، وتولى المصري عمرو أنور قيادة العميد مؤقتًا.

وتولى الروماني فيكتور بيتوركا، ثم مواطنه لاسزلو بولوني في 2015، يليه المصري عادل عبدالرحمن مؤقتًا، وعاد بيتوركا مجددًا لقيادة العميد في الدوري السعودي للمحترفين، وقاد التشيلي لويس سييرا في بداية موسم 2016 حتى بداية موسم 2018.

واستعان الاتحاد بالمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ولكنه لم يستمر طويلًا، ثم بندر باصريح بشكل مؤقت، وقاد الصربي سلافين بيليتش، قبل أن يعود بيليتش، وعاد سييرا مرة أخرى، ولكنه أُقيل بداية موسم 2019.

وبشكل مؤقت تولى محمد العبدلي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقاد الهولندي تين كات، ثم مواطنه بيتر هامبرج مؤقتًا، وتعاقد في الفترة الشتوية موسم 2019 مع البرازيلي فابيو كاريلي.

وأقال نادي الاتحاد، كاريلي بعد خسارة نهائي البطولة العربية للأندية، وتم تعيين كوزمين كونترا واستمر حتى نهاية الموسم المنصرم، وتعاقدت الإدارة مؤخرًا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.