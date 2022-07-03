حاصرت الانتقادات لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري وذلك رغم الفوز على فريق بتروجيت بهدفين دون رد والتأهل لنهائي كأس مصر موسم 2020/2021.

وكان الأهلي فاز على فريق بتروجيت بهدفين دون رد أحرزهما كل من محمد مجدي ” أفشة” والمدافع محمد عبدالمنعم.

جماهير الأهلي انتقدت الأداء البدني للاعبين مثل محمد مجدي ” أفشة” ومحمد شريف وصلاح محسن، وطالبت باستبعادهم مؤقتًا من التشكيل مع الدفع بعناصر أخرى بديلة.

موعد نهائي كأس مصر 2021

الأهلي سيواجه نادي الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2021 يوم الخميس 21 يوليو الجاري حيث تُقام المباراة في ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش إلى قيادة المارد الأحمر للفوز باللقب ونيل كأس مصر للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز به في موسم 2019/2020 على حساب نادي طلائع الجيش في المباراة النهائية.

يذكر أن المدرب ريكاردو سواريش كان تولى تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن الفريق يوم 13 يونيو الماضي، بعد فسخ العقد مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

سبب مغادرة موسيماني لـ الأهلي المصري

وكان موسيماني قرر مغادرة الأهلي المصري بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الماضي أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن موسيماني كان فاز مع الأهلي بلقبين في دوري أبطال إفريقيا ولقبين في كأس السوبر الإفريقي ولقب وحيد في كأس مصر بالإضافة إلى نيل ميدالتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.