وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مساء اليوم الاثنين، إلى تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الخليج يصل تركيا:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى مدينة إزميت التركية.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تركيا حتى يوم 15 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية أمام الأهلي والساحل الكويتي، فيما لم يتحدد طرفي المواجهتين المتبقيتين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد بدأ الاستعداد للموسم الجديد بإجراء فحوصات طبية للاعبين، وخاض اللاعبون تدريبات يومية على مدار الأسبوع الماضي قبل السفر إلى تركيا لبدء المعسكر.

التتويج بدوري يلو:

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب دوري يلو، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.