أثار الصحافي الرياضي عيسى الروقي حالة من الجدل بشأن عقد حارس مرمى الزمالك، محمد أبو جبل مع نادي النصر، قبل التراجع عن إتمام الصفقة.

تفاصيل عقد أبو جبل مع النصر

وكشف الروقي تفاصيل عقد الحارس المصري الدولي مع العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “النصر وقع مع أبو جبل بقيمة 6 ملايين يورو لمدة 3 مواسم 2 مليون يورو عن كل موسم”.

وتابع: “وتم تسليمه 2 مليون يورو.. ثم تراجعوا عن التوقيع معه وطالبوه بالتنازل عن 4 مليون يورو، وهو يطالب بقيمة فسخ العقد كاملًا واللائحة الدولية تدعمه.. إذا أخذ 6 مليون يورو بدون ما يتمرن فهي كارثة”.

الجماهير تتفاعل

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الروقي، ليصبح اسم أبو جبل ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”، وأبدى المشجعون استغرابهم من تصرف الإدارة النصراوية، وتمنوا حل الأزمة سريعًا خوفًا من التصعيد لـ”فيفا”.

وكان الحارس المصري قد تألق بشكل لافت مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتؤكد تقارير حصول النصر على توقيعه في صفقة انتقال حر، قبل أن تتراجع بعد الغضب الجماهيري، وتتفاوض مع الكولومبي دافيد أوسبينا.