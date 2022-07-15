في الوقت الذي يخرج فيه كوب الزبادي فاقد الصلاحية من عالم المثالية كوجبة غذائية، يدخل مميزًا إلى عالم التجميل إذ يشكل مكونًا أساسيًّا لأقنعة التجميل للبشرة.

ويتميز الزبادي بخصائصه المقوية، والمضادة للالتهاب، والمهدّئة بالإضافة لأنه أحد معززات الشباب، المعزّزة للشباب.

وبالإضافة لمميزاته المذكورة، قد يحل كوب الزبادي كثيرًا من مشاكل البشرة إذا تمت إضافته لبعض المكونات ليشكل بذلك قناعًا تجميليًّا متكاملًا.

الزبادي بالخيار:

ويعتبر قناع الزبادي بالخيار من أشهر الوصفات الطبيعية المعروفة لدى السيدات، للحصول على بشرة نقية نظيفة مشرقة، كما يعتبر من أسهل الأقنعة فهو يحضر في المنزل.

ويتم تحضيره من خلال نصف ثمرة خيار مع ملعقتين من الزبادي يتم خلطهم في الخلاط ويترك المزيج على الوجه لمدة تتراوح بين 20: 30 دقيقة، ثم يشطف جيدًا بالماء، ويمكن تكرار الوصفة مرة أسبوعيًّا.



العسل والزبادي:

أما العسل، فيستطيع بفيتاميناته ومكوناته المعززة ترطيب الجلد وتغذيته وتهدئته، وترميمه، ليشكل مع الزبادي قناعًا رائعًا للتخلص من آثار الشيخوخة، والحصول على بشرة نضرة مفعمة بالشباب.

ويمكن تحضيره من خلال مزج معلقتين من العسل مع ملعقتين من الزبادي ثم ترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ويشطف الوجه جيدًا بعد ذلك.



العسل والشاي:



يعرف الشاي باحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، ومكافحته للشيخوخة، كما يعتبر عنصرًا فعالًا لتنقية البشرة والتخلص من حبوب الشباب.

ويتم تحضير القناع من خلال إضافة 3 قطرات من زيت الشاي إلى ملعقتين من الزبادي ومزج المكونات جيدًا ثم بعد ذلك يترك المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة.

وينصح بشطف الوجه للمرة الأخيرة بماء بارد، كما يمكن خلطه بماء الورد للحصول على النضارة وغلق مسام البشرة بعد تغذيتها.