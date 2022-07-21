أكد خبير الأرصاد الجوية والفك الدكتور خالد الزعاق أن الجزيرة العربية كانت قبل ملايين السنين عبارة عن براكين ثائرة ذات هزات أرضية متوالية وعنيفة، خلخلت أرضيتها ففصلتها عن آسيا وإفريقيا؛ فكون شرقها الخليج العربي وغربها البحر الأحمر.

13 حرة:

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن هذه البراكين كونت 13 “حرة” ومع ملايين السنين تحولت اللافات الحمراء النارية للأسود.

بعيدة عن المناطق الزلزالية:

وشدد على أنه في العصر الراهن الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن المناطق الزلزالية، وخلال 6 آلاف سنة ماضية حصل فيها 11 ثَوَرَانًا بركانيًّا آخرها استمر 52 يومًا.