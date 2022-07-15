يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواصلة تألقه في الدوري المصري الممتاز، وتجاوز عقبة غزل المحلة.

غزل المحلة ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلعب غزل المحلة ضد الزمالك، يوم غد السبت عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيع السعودية، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأبيض المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

الفريق الأبيض يستهدف مواصلة الانتصارات

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز الرابع تواليًا مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا، فيما يطمح غزل المحلة للانتفاض وتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارة نهائي كأس الرابطة، والهزيمة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم.

ويأمل فيريرا في تجنب مفاجآت غزل المحلة على ملعبه، خاصة أن آخر مواجهة جمعت بينهما على أرضه، خسرها الأبيض بنتيجة 2/1، ويعول الزمالك على تألق أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، شيكابالا وسيف الدين الجزيري.