أعلن نادي الزمالك، اليوم الخميس، عن فسخ التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، التونسي حمدي النقاز رسميًا.

فسخ تعاقد حمدي النقاز مع الزمالك

وأكد المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور أنه تم فسخ التعاقد مع حمدي النقاز بالتراضي بعد الاتفاق مع اللاعب التونسي على كافة التفاصيل مؤخرًا.

وأوضح أمير مرتضى أن النقاز سيقوم برد المبالغ التي حصل عليها أثناء تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية للفريق منتصف الموسم الماضي.

وشدد أمير مرتضى على أن نادي الزمالك سيتنازل عن الحكم الصادر لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقده مع النادي للموسمين القادمين، والبالغ قيمته مليون و900 ألف دولار.

تفاصيل الأزمة

وكان حمدي النقاز قد حصل من نادي الزمالك على 400 ألف دولار، بعد عودته إلى الفريق، إلا أن توقيع عقوبة الإيقاف من تسجيل اللاعبين، دفع النادي لإعارته إلى صفوف الأهلي.