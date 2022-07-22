تُوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب كأس مصر لـ موسم 2020/2021 على حساب النادي الأهلي بهدفين لهدف.

أخطاء قاتلة من الأهلي

الشوط الأول بدأ بتراجع غير مبرر من قبل لاعبي المارد الأحمر مما جعل محمد الشناوي حارس المارد الأحمر يُخطئ متسببًا في الهدف الأول لـ الزمالك الذي سجله أحمد سيد زيزو بالدقيقة السادسة.

وواصل الزمالك ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر تصويبة قوية من إمام عاشور بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الزمالك بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح حسام حسن مهاجم الأهلي في تقليص الفارق للمارد الأحمر بالدقيقة الـ55 من ضربة رأسية.

ولم ينجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الثاني وسط تأمين دفاعي جيد من لاعبي الزمالك، ليحقق الفريق الأبيض لقب كأس مصر ويجمع بين لقبي الدوري والكأس في موسم 2020/2021.

الزمالك يحصد اللقب رقم 28 في تاريخه

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي، حيث فاز الزمالك بلقبه رقم 28 في كأس مصر.