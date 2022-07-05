حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من تسبب بعض المسكنات في الإصابة بالفشل الكلوي.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “الفشل الكلوي ليس سببه فقط أملاح الماء ولا تلوث الماء؛ أسبابه الأشد هي مرض الضغط، ومرض السكر، والجفاف والعطش، والأوكسالات الملحية سواء باللحوم الحمراء والمشويات والمخللات وبعض الأغذية وكذلك الأمراض الوراثية وبعض الاستعداد الوراثي، وبعض الأمراض الميكروبية والفيروسية”.

عوامل إرهاق الكلى:

وأضاف: “من عوامل ضرر الكلى الاستمرار على أدوية الالم (المسكنات) فترة طويلة أكثر من أسبوع أو أسبوعين دون توقف، أو بسبب جرعة عالية من المسكنات أو بسبب تناولها على جوع أو بسبب عدم شرب ماء كافٍ عند تناول الأدوية والمسكنات”.

وأشار الخضيري إلى أن أخف المسكنات ضررًا هي: الباراسيتامول، وأكثرها ضررًا البروفين والسابوفين ىالديكلوفناك وغيرها والتي تؤخذ بحذر.

طريقة تناول المسكنات:

كما بين أنه لتجنب ضررها يجب تناولها بحذر وتناول معها كميات كبيرة من الماء، ولا تؤخذ على جوع، ولا تتجاوز الجرعة ولا تستمر أكثر من المدة التي يحددها الطبيب أو الصيدلي وهي في كل الأحوال لا تجاوز أسبوع.

أسباب الفشل الكلوي:

وفي وقت سابق، أوضح الخضيري أن معظم الفشل الكلوي يأتي من استخدام أدوية بصورة غير صحية وبلا إشراف صحي، وإساءة استخدام بعض المسكنات ومشروبات الطاقة والغازية.

وبين أن المواد المذكورة تسبب جفاف الجسم، ونقص الماء، ودخول الأملاح العالية.

وتابع استشاري أمراض الكلى الدكتور فاضل الرويعيّ، أن داء السكري والضغط يمثلان تقريبًا 70% من أسباب الفشل الكلوي. وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: ”الشخص المصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم مع المتابعة، إن استطاع السيطرة عليهما إن شاء الله ما يصل لمرحلة الفشل الكلوي”.