أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم بشكل مميز، ليواصل التقدم في تصنيف الأندية السعودية عالميًا.

الهلال في صدارة القائمة

وتألق الهلال بشكل لافت في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة أفضل الأندية السعودية برصيد 1668 نقطة، كما أنه يتواجد ضمن قائمة أفضل 100 نادي على مستوى العالمي، ويحتل المركز الـ65.

تصنيف الأندية السعودية عالميًا

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بالقائمة برصيد 1553 نقطة، وتواجد بالمركز الـ187 عالميًا، يليه نادي الشباب برصيد 1511 نقطة، والمركز الـ271 عالميًا، وذلك وفقًا لموقع football database العالمي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في الموسم المنصرم، ليحتل المركز الرابع في قائمة تصنيف الأندية السعودية عالميًا برصيد 1504، والمركز الـ283 عالميًا، ثم التعاون برصيد 1404، والمركز الـ663 عالميًا.